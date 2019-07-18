شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مروة ناجى تطرح برومو أحدث كليباتها "حبيت من قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مروة ناجى برومو أحدث أغانيها المصروة على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم "حبيبت من قلبى"، من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع عادل عايش، والتى تنافس بها فى سباق أغانى صيف 2019 مع نجوم ونجمات الأغنية العربية، ومن إخراج فادى حداد.

من ناحية أخرى تشارك مروة فى مسرحية سيرة الحب مع النجم إيهاب فهمى، أحمد الدمرداش، مجدى صبحى، ناصر عبد الحفيظ، شريف عواد، نهلة خليل، شيكو، رشا سامى العدل.

يذكر أن المطربة مروة ناجى هى نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice"، وخاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم"، مع خالد الصاوى.