فن ومشاهير

نانسى عجرم بإطلالة رقيقة فى أحدث جلسة تصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة نانسى عجرم فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث شاركت جمهورها بصور من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

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وظهرت نانسى عجرم فى الصور بإطلالة صيفية رقيقة، حيث ارتدت "جمبسوت" طويل، واعتمدت على مكياج "ترابى" غامق أبرز جمالها.

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وأحيت نانسى عجرم مؤخرا حفلا غنائيا فى قبرص، الأحد الماضى حضره جمهور كبير من اللبنانيين ومختلف الجنسيات العربية، وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وأطلت بجامبسوت لامع من تصميم إيلى صعب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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