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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تمنع جنيفر لورانس أهلها من حضور حفل زفافها على كوك مارونى؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القلية الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى لورانس، وذلك بعد نشر أحد التقارير التى زعمت ذلك، إلا أن موقع "جوسيب كوب" نفى تماما ما تردد، وذلك بعد التواصل مع أحد المقربين من جنيفر لورانس.

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بدأت الشائعة بنشر موقع "NW" تقرير يؤكد أن جنيفر لورانس لن تدعو والديها من أجل حضور حفل زفافها، وذلك بسبب أن والدتها تحدثت بطريقة لم تعجبها عن خطيبها وهى تعرف أنها صريحة مثل ابنتها لذلك تقول كل ما بتفكيرها بوضوح.

بينما أكد مصدر للموقع أن أصدقاء جنيفر لورانس المقربين يتمنون أن النجمة الشهيرة تصلح الأوضاع مع والديها قبل موعد زفافها.