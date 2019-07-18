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شكرا لقرائتكم خبر عن عماد كمال يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب عماد كمال حفلا غنائيا بساقية الصاوى، اليوم الخميس، الساعة 7 مساء، بحضور النجم أكرم حسنى.
المطرب "عماد كمال" هو الصوت الأصلى لكل الأغنيات التى قدمها الفنان أكرم حسنى وكذلك أحمد فهمى فى برنامج "أبو حفيظة" ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"ريح المدام" و"الزوجة الـ18"، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتى غناها مع المطربة بسنت النبراوى.
يذكر أن أكرم حسنى يحضر حالياً لفيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" مع المخرج محمد سامى ويخوض به أولى بطولاته المطلقة فى السينما بمشاركة نور وبيومى فؤاد، وكان آخر أعماله ظهوره كضيف شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.
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