شكرا لقرائتكم خبر عن "إنساى" للأسطورة والمعلم يقترب من 2 مليون مشاهدة فى 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب فيديو كليب أغنية "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد من الوصول إلى 2 مليون مشاهدة فى 12 ساعة فقط، بعد طرحها أمس الأربعاء وتصدرها تريند رقم 1 على "يوتيوب".

وطرح الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة "إنساى" التى يشاركه فى غنائها المطرب المغربى سعد لمجرد، أمس الأربعاء، عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، أما آخر أعمال رمضان الفنية، أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.