بالصور.. نيللي كريم تحتفل بتخرج نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفلت الفنانة نيللي كريم، بتخرج ابنها "يوسف"، ونشرت صور تجمعها به، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام. وعلقت: "ألف مبروك حبي، مزيد من الحظ، جميعنا فخورون بك وبعبقريتك". من ناحية أخرى، تنتظر نيللي كريم عرض فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2"، يوم 25 يوليو، والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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