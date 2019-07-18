أحمد صلاح حسني متغزلًا في جمال الشواطئ المصرية: "حاجة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تغزل الفنان أحمد صلاح حسني في جمال الشواطئ المصرية، من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وكتب حسني: "الواحد شاف شواطئ كثيرة في كل أنحاء العالم، بصراحة وليس لأني عاشق لتراب مصر ولكن مصر فيها شواطئ لا تجدها في العالم بجد الرمال ولون الموج حاجه تانية.. عظيمه يا مصر".

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يشار إلى أن آخر أعمال أحمد صلاح حسني هو مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

كما ينتظر حسني طرح ألبوم هيثم شاكر، إذ لحن له أغنية "راحوا" من كلمات بهاء الدين محمد.