غدا.. مصطفى قمر يحيي حفلًا في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: يحيي المطرب مصطفى قمر، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، مساء غدِ الجمعة الموافق 19 يوليو. وروج "قمر" لحفله الغنائي، ونشر عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، بوستر دعائي للحفل، وعلق: "نتقابل في الساحل". يذكر أن مصطفى قمر، يستعد لطرح أحدث ألبوماته الغنائية الفترة القادمة، ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى.

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