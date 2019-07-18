ابنة ونيس الكبرى تنعى "أونكل شوقي": "أطيب وأنقى الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعت الفنانة هدى هاني الفنان شوقي طنطاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وكتبت هاني، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان شوقي طنطاوي أو (انكل شوقى) كما اعتدت أن أناديه.. من أطيب وأنقى الناس اللي عرفتهم في حياتي، قضيت معاه في المسرح والبلاتوهات أحلى أيام طفولتي وعمري.. رحلت عن عالمنا ولكنك اكيد ستظل في قلوبنا".

شوقي طنطاوي من مواليد 13 مايو 1953، وله عدد من الأعمال الفنية، أغلبها مع الفنان الكبير محمد صبحي.

يذكر أن هدى هاني اشتهرت بدور جهاد في مسلسل يوميات ونيس، وتعرض حاليًا مسرحية زهرة اللوتس مع الفنان فادي خفاجي