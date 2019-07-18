صور| مي عمر ومحمد سامي في لقطات رومانسية.. وهنا الزاهد تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة من الصور مع زوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت مي الصور في إطار واحد، وظهرا في لقطات رومانسية على أحد الشواطئ، إذ يقضيان إجازاتهما الصيفية.

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واكتفت مي بوضع تعليق على شكل قلب، وتفاعلت هنا الزاهد مع الصورة وكتبت: "ربنا يحفظكم إنتم الاتنين".

فيما كتبت الفنانة ريم سامي شقيقة محمد: "حبيت الصورة".

وتعاون سامي ومي في رمضان الماضي من خلال مسلسل ولد الغلابة، بطولة أحمد السقا، وتأليف أيمن سلامة.