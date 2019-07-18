محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة مها نصار، إنها بدأت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "بلا دليل" منذ أيام.
وأضافت "مها" في تصريح خاص لمصراوي، أن المشاهد الأولى جمعتها بالفنان حازم سمير، في أماكن تصوير خاصة بالمسلسل بمنطقة التجمع الخامس، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل من إخراج منال الصيفي.
وأوضحت أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها، والتي تشارك فيها بمسلسل 45 حلقة، مشيرة إلى إن الدور الذي تقدمه جديد عليها.
وأكدت أن ما حمسها لتقديم الشخصية هي اختلافها، فالدور سيكون مفاجأة للجمهور- بحسب قولها، ولم يتحدد بعد موعد الانتهاء من تصوير مشاهدها.
مسلسل "بلا دليل" بطولة خالد سليم، جمال عبدالناصر، حازم سمير، درة، ديانا هشام، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.
كانت هذه تفاصيل خبر مها نصار لمصراوي: المشاهد الأولى في التجمع الخامس في "بلا دليل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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