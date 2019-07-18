الملكة إليزابيث تقضي عطلتها في قلعة مليئة بالخفافيش

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 03:26 مساءً - تقضي الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، قريبًا، عطلتها في قصر العطلات المفضل لديها في قلعة بالمورال، ولكنّ إقامتها لن تكون سعيدة، كعادة كل عام في مثل هذا الوقت.



وبحسب صحيفة “ذا صن” ، فإنّ القصر الذي ستقيم فيه الملكة، وبخاصة قاعة رقص أبردينشاير الكبيرة، تُعتبر مستعمرة للوطاويط التي تختبئ في العوارض الخشبية، وتقول التقارير إنّ الخدم يطاردونها بالشباك.

الأمير هاري وميغان ماركل يحصدان المزيد من العداوات داخل القصر الملكي



وعرفت الملكة رياضة صيد الوطاويط أو الخفافيش تلك، كل إجازة في بالمورال، حيث تشير التقارير إلى أنها تعودت على مشاهدة خدمها يطاردونها حول الغرفة الواسعة، وهم يمسكون شباك الفراشات، فعند التقاط الوطاويط يتم إطلاقها في الهواء خارج القصر، ولكنّ هذا يتسبب في عودتها مرة أخرى.



وقال المحرر الملكي آدم هيلكر: “عندما عدت الصيف الماضي، كانت لا تزال موجودة، لا يمكنهم التخلص منها أو حتى قتلها”.



يشار إلى أنّ الوطاويط الشائعة من نوع “pipistrelle”، هي وطاويط محمية بموجب قانون الحياة البرية لعام 1981، وهي حيوانات يمكنها بسهولة تناول 3000 حشرة في الليلة.

ميغان ماركل تخالف البروتوكول الملكي مع بيونسيه وجاي زي