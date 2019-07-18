محمد رمضان: حاولت عرقلة عقدي مع روتانا والمبلغ الذي تقاضيته "كويس"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 03:26 مساءً - يملك الفنان محمد رمضان شعبية في العالم العربي، وأينما حلّ يسرق الأضواء بخفة دمه وتواضعه. خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت التقته "الخليج 365" في دردشة سريعة تحدث فيها عن حب الجمهور له، وما الذي ينوي القيام به بعد مسلسل "زلزال" وأغنيته "مافيا" و"انساي" الذي جمعته بالفنان المغربي سعد لمجرد.

في حديثه أيضاً يكشف عن سبب محاولته لعرقلة عقده مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وعن المبلغ الذي تقاضاه منها مقابل الانضمام إليها! وكيف علق على كونه ظاهرة في عالم الفن.

محمد رمضان



كيف تصف حب الجمهور لك في العالم العربي؟

نعمة كبيرة أتمنى أن أكون على قدها وآمل أن أحافظ عليها وهذه مسؤولية كبيرة جداً.

هناك من راهن عليك في مجال الفن وأنت أثبت نفسك؟

طبعاً هو الجمهور الذي يراهن ويفرض النجم ويا رب نكون عند حسن ظن كل الجمهور.

بعد مافيا وزلزال ما الذي يحضره محمد قريباً؟

هناك كل خير إنشالله، والأقرب هو طرح فيديو كليب "انساي" الذي جمعني بالفنان المغربي سعد المجرد ويمكن للجميع مشاهدته عبر قناتي على "يوتيوب"، وآمل أن يعجب الجمهور بالأغنية وبالكليب الذي صورناه.

ما هي معايير النجاح لأي نجم برأيك؟

أن يكون واعياً وفاهماً لمتطلبات جمهوره ويكون مخلصاً له. والأهم أن يتمتع الشخص بموهبة مختلفة عن غيره، ويصنع الدهشة للناس؛ لأن هذا الأمر غير سهل أبداً.

محمد رمضان



ما الذي تعلمته من الراحل عمر الشريف؟

الالتزام وحبه للفن وحسن التعامل مع الجمهور. وأنا تعلمت منه أن النجم الحقيقي هو الجمهور، فلذلك لو اقترب واحد من الجمهور خطوة لك عليك أن تبادره بعشرة مثلها.

وأضاف: "تعلمت منه المعنى الحقيقي للنجومية وكيف يجب أن تتعامل مع جمهورك، وكأنه هو النجم وأنت المعجب به.

علاقتك بروتانا جيدة؟

الحمد لله.

هل المبلغ الذي تقاضيته عند انضمامك لـ روتانا كان كبيراً؟

حاولت تعقيد عقدي مع روتانا وكنت خائفاً من فكرة الالتزام مع شركة واحدة، لكن روتانا نجحت في أن تضمني لها، والمبلغ "كويس" وأشكرهم عليه (يضحك).

من الممثل أو الممثلة التي يحلم محمد بالتمثيل معهما؟

كل من حلمت بالتمثيل معهم وقفت أمامهم سواء كان الراحل عمر الشريف أم الممثلة يسرا، ونفسي أمثل مع الجميع صغاراً وكباراً، فكل ممثل أستفيد من وجودي معه.

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صاحب أغنية مافيا محمد رمضان



أنت تعتبر الآن ظاهرة هل تخاف أن تنتهي ظاهرتك؟

هذا الأمر يعود للشخص نفسه وهل سيستطيع الحفاظ أم لا على ما هو عليه؟ وهذه حاجة لا يعلمها سوى الله والزمن.

ما هي خطواتك المقبلة؟

هناك فيلم بعنوان "الكنز" بجزئه الثاني، كذلك أحضر لفيلم آخر سيكون في الصيف أيضاً وطبعاً أعمل على مسلسل خاص بشهر رمضان.

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