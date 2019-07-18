بالصور ولأول مرة في السعودية مارتن غاركس يحيي أولى حفلاته بقدم مكسورة!!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 03:26 مساءً - أحيا الدي جي العالمي مارتن غاركس أولى حفلاته على ملعب الجوهرة في الصالة الرياضية ضمن فعاليات موسم جدة، وقد فاجئ مارتن غاركس جمهوره بقدومه للحفل بقدم مكسورة، وقد تفاعل معه الجمهور بشكل كبير جداً.

من هو؟!

امتهن مارتن غاركس الموسيقى منذ أن بلغ ثمانية سنوات، وتدرج في سلم الشهرة إلى أن بلغ قمته. له ما يقارب 52 أغنية و34 مقطع فيديو موسيقي وثمانية ريمكسات تجتمع في ثلاث ألبومات، يملك من الجوائز أكثر من 19 جائزة ثلاثة منها كان حصل عليها من أحد أبرز الجوائز الأوروبية جوائز إم تي في الموسيقى الأوروبية وذلك عن فئتي "أفضل موسيقى إلكترونية وأفضل عرض حي" تباعا بين 2015 و2016. مع ترشح لأكثر من 28 جائزة أخرى.

مارتن غاركس



يذكر بأن مارتن جيرارد غارتسين المعروف باسم مارتن غاركس هو دي جي ومنتج موسيقي هولندي، ويعد واحداً من أفضل صناع الموسيقى الإلكترونية في العشرية الأخيرة. وهو أحد أفضل منسقي الموسيقى في العالم، حيث يعتبر أصغر من يتصدر قائمة أفضل 100 دي جي والثاني بعد احتلال المركز الأول بثلاث مرات متتالية بعد أرمين فن بيورن. بالإضافة إلى أنه أول فنان يتربع على عرش تصنيف المملكة المتحدة للأغاني المنفردة بعمر السادسة عشر عاماً.

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