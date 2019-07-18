نجوى كرم أول فنانة تغني على مسرح طلال مداح بالسعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يوليو 2019 03:26 مساءً - ألهمت الفنانة نجوى كرم جمهورها في السعودية، عبر تغريدة كتبتها على "تويتر"، معبِّرة فيها عن الشوق للِّقاء الذي سيجمعها مع محبيها، وكتبت: "أنا متحمسة كتير لألتقي أحلى جمهور بالسعودية". وتقام حفلة نجوى كرم ضمن حفلات موسم صيف عسير جنوب المملكة في أبها، تحديدًا على مسرح طلال مداح؛ حيث تحقِّق نجوى مكسبًا فنيًّا وثريًّا في حفلتها الثانية في السعودية، لتكون أول فنانة عربية تتغنى على مسرح طلال مداح.





تتمتع نجوى خلال بالنشاط الفني المكثف

تغريدة نجوى كرم



وتأتي هذه الحفلة بعد إحيائها لأول حفلة ضمن حفلات موسم الشرقية قبل أربعة أشهر، إلا أنها ستكرر التجربة بمشاركة الفنان ماجد المهندس للمرة الثانية، بعد نجاح حفلتها الأولى في المنطقة الشرقية، وما بين الساحل الشرقي وزهرة الجنوب، ولأهمية الحفلة الغنائية، نفدت التذاكر المطروحة في الحفلة خلال ساعتين فقط من طرحها، مما يؤكد جماهيرية نجوم الحفلة الغنائية على المسرح الذي يتَّسع لما يقارب 4000 شخص على هذا الصرح الشامخ، الذي يُعَدُّ من أهم وأبرز المسارح الفنية بالسعودية؛ لما يمتلكه من قيمة فنية تاريخية.

وتتمتع نجوى خلال فترة الصيف الحالية بالنشاط الفني المكثف، عبر إحيائها للعديد من الحفلات الغنائية بالوطن العربي، لتكون حفلات السعودية من أبرز هذه الحفلات في جولتها خلال فترة الصيف، لتكرِّر التجربة بعد نجاح حفلها الأول بالسعودية، وتشكِّل فيها حضورها المستمر مع الفنان ماجد المهندس، ليتنوع لقاؤهما في الحفلات الموسمية وبالسعودية تحديدًا. ومن المنتظَر وجود المفاجآت الغنائية التي ستحملها نجوى كرم معها على مسرح طلال، لتمزجَ معها عبق الأغنية اللبنانية مع الأغنية السعودية، وذلك يوم الأحد المقبل، في 21 يوليو الجاري.

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