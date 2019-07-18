نشر الفنان الكويتي طارق العلي مقطع فيديو جديد وجهه لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذين يستعرضون مظاهر من حياتهم الخاصة وتوثيقها عبر مواقع التواصل. وتحدث طارق العلي عن بعض المشاهير الذين يقصدون اظهار الأموال واستعراض الممتلكات بشكل يستفز المتابعين بشكل كبير سواء كانوا من مواطني الدولة أو من المقيمين. وطالب طارق العلي بتقنين استخدام مواقع السوشيال ميديا. وطالب طارق العلي من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي توثيق مظاهر حياتهم الخاصة بلباقة وبشكل يتناسب مع الذوق العام واحترام المتابعين.

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق العلي يوجه رسالة لمشاهير السوشيال ميديا: استعرضوا حياتكم الخاصة بلباقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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