غدًا.. مصطفى قمر في حفل غنائي بالساحل الشمالي

يستعد الفنان مصطفى قمر لإحياء حفله الغنائي الصيفي، في الساحل الشمالي في منطقة سيدي عبدالرحمن. من المقرر أن يقام الحفل، غدًا الجمعة، 19 يوليو، مع بداية موسم الحفلات الصيفية في مختلف السواحل المصرية. 19 يوليو، مع بداية موسم الحفلات الصيفية في مختلف السواحل المصرية. يذكر أن قمر يستعد لطرح ألبومه الغنائي لهذا العام الذي ينتظره جمهوره بعد غياب سنوات عدة عن الساحة الغنائية، الذي لا يزال يخضع لتحضيرات موسيقية عدة يعكف قمر على الانتهاء منها.

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