صابر الرباعي يختتم ليالي مهرجان قرطاج التونسي

يستعد الفنان صابر الرباعي لحفله الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، المقامة فعالياته في مدينة قرطاج التونسية. من المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء 20 أغسطس، في الليلة الختامية لفعاليات المهرجان. يذكر أن فعاليات المهرجان، التي بدأت يوم الخميس الماضي 11 يوليو، ويشارك فيه عدد من نجوم الطرب، أبرزهم "كارول سماحة، راغب علامة، عاصي الحلاني، مروان خوري، فايا يونان". يوم الخميس الماضي 11 يوليو، ويشارك فيه عدد من نجوم الطرب، أبرزهم "كارول سماحة، راغب علامة، عاصي الحلاني، مروان خوري، فايا يونان".

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