أمير طعيمة يختتم نهائي بطولة الأمم الأفريقية بــ "وأدينا النهاردة"

أعلن الشاعر أمير طعيمة عن أغنيته الجديدة بمناسبة نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أطلق أمير طعيمة على أغنيته عنوان "وادينا النهاردة"، وسيقدمها للجمهور بصوت الفنانة "دنيا سمير غانم"، في حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية التي ستقوم فعالياته غداً الجمعة، لحنها هشام جمال، والتوزيع لـ مادي. غداً الجمعة، لحنها هشام جمال، والتوزيع لـ مادي. يذكر أن أحدث أعمال أمير سيقدمها مع الكينج محمد منير في أحدث أغنياته "مهموم" والتي ستطرح قريباً، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

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