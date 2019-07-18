الليلة.. جانيت جاكسون وكريس براون في مهرجان جدة الغنائي

في حدث فريد من نوعه على أرض المملكة السعودية، تستقبل مدينة جدة للمرة الأولى كبار نجوم الغناء الغربي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "جدة وورلد فيست".

يضم المهرجان في سهرته مساء اليوم الخميس، ألمع نجوم الغناء الغربي وهم"جانيت جاكسون، كريس براون، ليام باين، فيفتي سينت، فيوتشر، تايجا، ستيف أوكي، أر3واير

و فارسكي".

ومن الجدير بالذكر أن تذاكر البيع قد نفذت بالكامل بعد صدورها بساعات قليلة، على أن تبدأ فعاليات المهرجان في تمام الساعة الـ7والنصف مساءً حتى الساعة الـ2 والنصف بعد منتصف الليل.