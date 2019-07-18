سما المصري تثير الجدل بصورة على انستجرام

نشرت سما المصري صورة جديدة لها على حسابها الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" لتثير الجدل. معلقة قائلة "بحر ايه ومصيف ايه بس؟ الناس عماله تقولي مابتروحيش تصيفي ليه ؟؟ هم مايعرفوش أن السكر بيدوب في الميه ولا إيه؟ وأنا أخاف علي نفسي لا أدوب ". ايه بس؟ الناس عماله تقولي مابتروحيش تصيفي ليه ؟؟ هم مايعرفوش أن السكر بيدوب في الميه ولا إيه؟ وأنا أخاف علي نفسي لا أدوب ". يشار أن أخر أعمال سما المصري أغنية "حب الحمام" التي طرحتها في عيد الحب السابق .

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