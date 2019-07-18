يشهد مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ55، مشاركة لبنانية مميزة تتمثل في كبار نجوم الغناء اللبناني وهم"الفنانة كارول سماحة، والفنان مروان خوري، والفنان راغب علامة". راغب علامة". تحيي الفنانة كارول سماحة ليلتها الغنائية يوم الجمعة الماوفق 9 أغسطس، بينما يستقبل مروان خوري جمهوره يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ويشارك الفنان راغب علامة بحفله الغنائي يوم السبت الموافق 3 أغسطس. يوم الثلاثاء 13 أغسطس، ويشارك الفنان راغب علامة بحفله الغنائي يوم السبت الموافق 3 أغسطس. يذكر ان فعاليات المهرجان انطلقت يوم الخميس الماضي 11 يوليو، وتستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "علامة" و" سماحة" و" خوري" في مهرجان قرطاج التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.