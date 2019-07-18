يارا تحيي حفلًا غنائيًّا في مهرجان ضور الشوير

تشارك الفنانة يارا بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان ضور الشوير اللبناني، بمشاركة الموسيقي اللبناني "جي مانوكيان". ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 3 أغسطس، برعاية بلدية الشوير اللبناني. يذكر أن آخر إصدارات يارا الغنائية أغنية "شو بدو"، والتي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أحمد مادي، ألحان:طارق أبو جودة، توزيع:عمر صباغ.

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