انتقادات لـ عمرو دياب بسبب ألبومه الجديد "أنا غير"

تعرض المطرب عمرو دياب للانتقادات، بعد الكشف عن البوستر الأول لألبومه الجديد "انا غير" المنتظر صدوره خلال الصيف الجاري، بسبب كثرة إنتاجاته التي لا يقوم بدعمها، ولا بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، فيضيع جهده، وبالكاد يحفظ الجمهور أغانيه.

البوستر من إنتاج شركته ناي بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات في مصر، وسيتم طرح اغنياته بطريقة منفردة عبر الخدمة المدفوعة أولا ثم يطرح كاملا عبر سي دي، وهو ما ينفي خبر عودة عمرو إلى شركة "روتانا".

Advertisements

يتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي.

يذكر أن دياب متواجد حاليا في الريفيرا الفرنسية لقضاء عطلته الصيفية مع أولاده وبعدها سيتوجه إلى اليونان لإحياء حفله السنوي هناك يوم 25 يوليو الجاري، على أن يعود بعدها إلي القاهرة لوضع اللمسات النهائية وبدء دعاية الألبوم الجديد، وكما اعتاد سيكون الحفل الأول للاحتفال بصدور الألبوم في الساحل الشمالي.