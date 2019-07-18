وائل كفوري يتوسّط والد طليقته لحل الأمور حبياً

بعد قيام أشرف الموسوي محامي أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، برفع قضية صباح اليوم في المحكمة المالية في بيروت، بسبب تقصير الفنان في دفع المستحقات المترتبة عليه لطليقته وطفلتيه اللتين تقيمان معها، علمت "الجميلة" أن وائل اتصل بوالد أنجيلا المقيم في المملكة العربية السعودية، وطلب منه حلّ الأمور ودياً.

وكانت أنجيلا قد اشتكت في الدعوى، أنّ وائل يتأخر باستمرار عن دفع نفقات طفلتيه، وأنّ المبلغ الذي يخصصه لهما لا يكفي، وأنّها وابنتيها تعانيان من وضع مالي خانق، وقد طالبته بزيادة المبلغ الشهري المخصص للطفلتين، مع تعهده بالالتزام بموعد محدد لدفع المستحقات.

إقرئي أيضًا:

طليقة وائل كفوري: حياتي تغيّرت خلال سنة

Advertisements

وقد حاول وائل احتواء المسألة قبل وصولها إلى الإعلام، فاستصدر قراراً يمنع أنجيلا من التصريح، إلا أنّ المفاجأة كانت في أنّ محاميها أشرف الموسوي هو الذي تولّى التصريح لوسائل الإعلام، كاشفاً عن إجراء قانوني سيتّخذه بحق وائل، سيشكّل صدمة للرأي العام.

كما أشارت وسائل إعلام إلى تقارير طبيب شرعي، تثبت أنّ أنجيلا تعرّضت للضرب عدّة مرّات، وأنّها تعرّضت في إحدى المرات لكسر في يدها، والتقارير الصادرة عن الطبيب الشرعي موجودة بحوزة محاميتها السابقة، وتحاول أنجيلا التواصل معها لأخذ التقارير، علماً أن مصدر مقرّب منها أكّد أنها لن تقاضي وائل بتهمة التعنيف، إكراماً لطفلتيها.

فهل تتنازل أنجيلا عن القضية مع تعهد وائل بتسوية القضايا المالية، أم أنّ الأمر لم يعد بالإمكان احتواؤه؟

إقرئي أيضًا:

ما حقيقة علاقة وائل كفوري بإعلامية تكبره سناً؟