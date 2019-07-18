محمد رمضان وسعد المجرد نادل وطباخ في "إنساي"

طرح الفنانان سعد المجرد ومحمد رمضان كليب اغنيتهما المشتركة "إنساي"، على قناة "يوتيوب" الخاصة بـ محمد رمضان، التي حققت نسبة مشاهدة عالية بلغت 300 الف مشاهدة بعد مرور ساعة واحدة على طرحها.

ويجسد محمد رمضان دور الطاهي في الكليب، بينما يلعب سعد المجرد دور النادل.

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ويعد هذا العمل هو أول تعاون فني بين الفنانيين الصديقين اللذين تحظى أعمالهما بنجاح لافت.

وكانت آخر اعمال سعد المجرد أغنية "نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال والحان محمود برحيل، بينما طرح محمد رمضان أغنية "بابا" وهي من كلمات خالد بدران، الحان وتوزيع رامي المصري، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد.

شاهدي الكليب