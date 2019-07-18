- 1/2
- 2/2
طرح الفنانان سعد المجرد ومحمد رمضان كليب اغنيتهما المشتركة "إنساي"، على قناة "يوتيوب" الخاصة بـ محمد رمضان، التي حققت نسبة مشاهدة عالية بلغت 300 الف مشاهدة بعد مرور ساعة واحدة على طرحها.
ويجسد محمد رمضان دور الطاهي في الكليب، بينما يلعب سعد المجرد دور النادل.
ويعد هذا العمل هو أول تعاون فني بين الفنانيين الصديقين اللذين تحظى أعمالهما بنجاح لافت.
وكانت آخر اعمال سعد المجرد أغنية "نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال والحان محمود برحيل، بينما طرح محمد رمضان أغنية "بابا" وهي من كلمات خالد بدران، الحان وتوزيع رامي المصري، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد.
شاهدي الكليب
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان وسعد المجرد نادل وطباخ في "إنساي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.