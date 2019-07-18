مسابقة مدرسية سبب تحذير نانسي عجرم من استخدام اسمها

استغرب كثيرون يوم أمس، تحذير الفنانة نانسي عجرم عبر تويتر من استخدام اسمها واستغلاله في الترويج لحملات دعائية، رغم أنه لم يكن قد انتشر أي إعلان يحمل اسمها.

وكتبت تغريدة جاء فيه "لا علاقة لي بأي منتج يتمّ الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات منسوبة لي.. وأحذّر من اقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد.".

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وقد علمت الجميلة، أن سبب تحذير نانسي، قيام إحدى معجبات الفنانة نوال الزغبي، بنشر مسابقة مدرسيّة من مدرسة سورية، ورد فيها اسم نانسي عجرم، كمثال ضمن مجموعة أسئلة قانونيّة، وجاء في السؤال أنّ نانسي أرادت مقاضاة شركة تجميل مصرية لاستخدام صورها دون إذنها، ووضع أكثر من احتمال للإجابات.

وفي السؤال الثاني، تمّ تخيير الطلاب بين موضوعين لدعوى نانسي ضدّ الشركة.

الفنانة فهمت بصورة خاطئة أنّ ثمّة من يستخدم اسمها، فسارعت إلى إصدار البيان.