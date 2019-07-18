- 1/2
- 2/2
استغرب كثيرون يوم أمس، تحذير الفنانة نانسي عجرم عبر تويتر من استخدام اسمها واستغلاله في الترويج لحملات دعائية، رغم أنه لم يكن قد انتشر أي إعلان يحمل اسمها.
وكتبت تغريدة جاء فيه "لا علاقة لي بأي منتج يتمّ الترويج له عبر مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات منسوبة لي.. وأحذّر من اقحام اسمي في أمور وحملات دعائية لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد.".
وقد علمت الجميلة، أن سبب تحذير نانسي، قيام إحدى معجبات الفنانة نوال الزغبي، بنشر مسابقة مدرسيّة من مدرسة سورية، ورد فيها اسم نانسي عجرم، كمثال ضمن مجموعة أسئلة قانونيّة، وجاء في السؤال أنّ نانسي أرادت مقاضاة شركة تجميل مصرية لاستخدام صورها دون إذنها، ووضع أكثر من احتمال للإجابات.
وفي السؤال الثاني، تمّ تخيير الطلاب بين موضوعين لدعوى نانسي ضدّ الشركة.
الفنانة فهمت بصورة خاطئة أنّ ثمّة من يستخدم اسمها، فسارعت إلى إصدار البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر مسابقة مدرسية سبب تحذير نانسي عجرم من استخدام اسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.