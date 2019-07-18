كل ما ترغبون بمعرفته عن الموسم الثالث من La casa da papel

ينتظر ملايين المشاهدين حول العالم، الموسم الثالث من مسلسل La casa da papel الذي تعرضه شبكة Netflix يوم غد 19 يوليو، تحت عنون Money Heist.

الإعلانات الترويجية للمسلسل شاهدها حتى الآن ملايين المتحمّسين للموسم الجديد، والسؤال الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي "هل سيعود برلين؟".

المؤكّد لغاية اليوم أنّ شخصيّة برلين ستتواجد في الموسم الثالث، هل سيظهر على شكل ذكريات أم سيعود بشخصيّته الحقيقيّة بعد أن انتهى الموسم الثاني بموته؟ يقول صنّاع العمل "انتظروا لتعرفوا".

يبدأ المسلسل من الكاريبي، حيث لحقت راكيل بالبروفيسور، وهناك يتمّ القبض على ريو، تجتمع العصابة من جديد، وينضمّ إليها أفراد جدد، والهدف إنقاذ ريو والقيام بعمليّة جديدة.

هل تدور العملية الجديدة حول السرقة أيضاً؟ صناع العمل أيضاً يقولون "انتظروا لتعرفوا".

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المؤكّد أن الأحداث لن تنتهي عند نهاية الموسم الثالث، إذ أعلن صنّاع العمل في مؤتمر عقدوه الشهر الماضي في مدريد، أنّ المسلسل سيمتدّ إلى موسم رابع، لكنّ خطوطه ليست واضحة بعد.

أقل من أسبوعين وينطلق عرض المسلسل، وقد صنّف أنّه أعلى المسلسلات الناطقة بغير الإنكليزية مشاهدةً على Netflix، وكان قد انطلق عام 2017بموسم واحد من 13 حلقة، ثم عرض موسم ثانٍ من 9 حلقات.

وحقّق المسلسل ملايين المشاهدات في كافّة أنحاء العالم، ولم ينافسه على شبكة Netflix سوى مسلسل Narkos.

ويعود نجاح المسلسل إلى عدّة عوامل، أهمها القصة المحبوكة بذكاء، الممثلون الذين أدّوا شخصياتهم ببراعة، والجو العام من تصوير وإخراج وتنفيذ جعل من العمل واحداً من أهم إبداعات الدراما الإسبانيّة التي تعتبر من أكثر الأعمال المطلوبة عبر الشبكة العالمية، ويشاهدها جمهور من كافة أنحاء العالم.

كما أنّ من أهم إيجابيات المسلسل هي التسلسل المنطقي للأحداث والتشويق في نهاية كل حلقة، وتفوّقه على غيره من المسلسلات من ناحية عدم حشوه للأحداث غير المهمة ما أكسبه نجاحاً بينالمشاهدين حيث حصل على تقييم 8.8 على موقعIMDB.