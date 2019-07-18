وائل كفوري يفتتح أعياد بيروت بحفل حاشد

افتتح "ملك الرومانسية" وائل كفوري أولى فعاليات مهرجان أعياد بيروت في حفل حاشد، يشارك فيه للمرة السادسة من النسخة الثامنة لهذا المهرجان ، في واجهة بيروت البحرية . حضر المهرجان حوالى خمسة آلاف متفرّج من مختلف المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية المجاورة.

قدّم كفوري مجموعة من روائعه الغنائية برفقة فرقته الموسيقية تحت قيادة جاك باسيل. فتألّق في "عمري كلو" ، "يا ضلي يا روجي"، "ما وعدتك بنجوم الليل"، "لو حبنا غلطة" بالإضافة إلى مجموعة من المواويل اللبنانية والأغاني الخالدة مثل "بتحبني وشهقت بالبكي" للراحل الكبير وديع الصافي، و "أمي نامت عبكير" للسيدة فيروز.

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خلال الحفل غنّى وائل جديده "استشبهت فيكي" أمثر من مرة ، وهي أغنيته الجديد التي أطلقها مؤخراً. وكان من الواضح سعادته بهذه الليلة، فقد أصبح بينه وبين مسرح أعياد بيروت نوع من التوأمة والتآخي الفني الذي يجعل لغنائه عليه نكهة خاصة مختلفة.

ليلة لبنانية رائعة جمعت الآلاف من عشّاق "ملك الرومانسية"، وقبيل مغادرته لكواليس الحفل عبّر الكفوري في حديث إعلامي خاص مع محطة أغاني أغاني، الراعية الإعلامية الرسمية للمهرجان، عن سعادته الدائمة بإحياء ليالي أعياد بيروت، معتبرا ان هذا الموعد السنوي أضحى من أولويات برنامج حفلاته الصيفية كل عام، كما وعد جمهوره بلقاء مماثل في العام القادم.

هذا ويتجدد اللقاء مع النجم ناصيف زيتون في أمسية مميزة مساء الأحد 14 آب الحالي، ليأتي بعده حفل الـ Stars 80 العالمي مساء 17 تموز، ومن ثمّ الموسيقي العبقري زياد الرحباني يوم 19 من الشهر نفسه، الموسيقار العالمي Yanni في ليلة خاصة مساء 23 تموز، ومن بعده ملكة الإحساس اليسا يوم 26 تموز في موعدها السنوي، أما الختام فمع ليلة Beirut Shake Down مساء 31 تموز. البطاقات متاحة في كافة فروع Virgin Megastore.