بالفيديو: الظهور الأول لابنة وائل كفوري

افتتح الفنان اللبناني وائل كفوري مهرجان «أعياد بيروت» الذي يقام سنوياً في لبنان وسط حضور جماهيري ضخم من محبيه.

ولأول مرة ظهرت ابنة وائل كفوري الكبرى ميشيل ضمن الحضور الذي تعدى الآلاف في حفل والدها الفنان اللبناني، ميشيل التي اتخذت لنفسها زاوية خاصة ولم تجلس مع الجمهور لتتابع الحفل وبدت مستمتعة للغاية بغناء نجمها المفضل.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمات كبيرة بين الفنان وائل كفوري وزوجته كما ترددت بعض الأخبار حول انفصالهما.

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