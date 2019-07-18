بعد إهانته لأحد معجبيه: ثلاث سقطات لمحمود العسيلي، قضت على شعبيته

الجميع يؤكد أنه يعود إلى الخلف، وأن شعبيته في تراجع؛ بل يتوقع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختفاءه بعد سنوات معدودة، والسبب أسلوب التعالي والتعامل بغرور بأكثر من موقف، ورغم أنه في كل مرة يحاول محمود العسيلي شرح موقفه، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من تعرضه للهجوم.

أحدث هذه المواقف كان خلال الساعات الماضية، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل غنائي قام بإحيائه مؤخراً، وأحرج من خلاله شخصاً حاول التصوير معه قائلاً: «أنت معاك واسطة يعني.. إيه اللي يخليني أتصور معاك».

العسيلي تعرض لسيل من الانتقادات بعد تداول هذا الفيديو، ووصفه البعض بالغرور؛ بل خرجت مطالب بمقاطعة حفلاته، ولكنه حاول تبرير موقفه وغرد قائلاً: «دي كانت حفلة كبيرة فيها مئات الطلبة، وواحد منهم مصمم يتصور، ولو اتصورت معاه مش هغني؛ لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. من فضلكم متحكموش على حاجة إنتو مش فيها».

ورغم هجوم الكثير على ميريام فارس بعد اتهامها بالإساءة لمصر، إلا أن العسيلي وجد نفسه في ورطة بمجرد أن سخر من شعرها، ولكنه حاول الدفاع عن نفسه بعد اتهامه بالسخرية، وكتب من خلال حسابه على الفيسبوك: «إلى كل البني آدمين اللي شعركو كيرلي أو أكرت، أحب أقولكم إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وبعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركو التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدا.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر؛ فقلت أردحلها شوية بالبلدي».

أما الموقف الثالث الذي أثار ضيقة الكثير، هو هجوم العسيلي على الشعراء والملحنين الموهوبين الذين يحاولون التواصل معه من أجل مساعدته وعرض كلماتهم وألحانهم عليه.

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وسخر العسيلي منهم وقال: «الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء، اللي بيبعتوا على الواتس آب الخاص، ويكلمك فجأة على أنه متربي معاك، وإنكم كنتو مع بعض في المدرسة ويبعتلك... من الأغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر».

شاهدي الفيديو :