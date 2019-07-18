هكذا تقضي نسرين أمين إجازتها الصيفية

نسرين أمين تشعل الجدل بصورها الجريئة على الشاطئ

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومحبيها عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة لها ظهرت من خلالها وهي تقضي إجازتها الصيفية بداخل أحد المنتجعات السياحية.

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وظهرت نسرين أمين في الصورة وهي ترتدي مايوهاً بكينياً، ولم يظهر وجهها بالصور؛ لأنها كانت تنام على أحد المقاعد المخصصة للنزلاء على حمامات السباحة، وعلقت نسرين على الصورة وقالت: «استمتع بصيفك»، وتفاعل الكثيرون من متابعي نسرين أمين مع الصورة؛ فمنهم من أشاد بإطلالاتها، ومنهم من رفضها واعترض عليها.

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نسرين انتهت من تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم أولاد رزق

جدير بالذكر، أن الفنانة نسرين أمين قد انتهت مؤخراً من تصوير كافة مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، وسيظهر خلال أحداث الجزء الثاني مجموعة كبيرة من نجوم السينما، من بينهم: غادة عادل، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وسيطرح بدور العرض خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

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وخاضت نسرين أمين الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل زلزال، مع الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ومنى عبدالغني، وحسام داغر، ومحمد سليمان، وعدد من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ولم يحقق هذا العمل النجاح المتوقع له؛ خاصة بعد الخلاف الذي دار بين مؤلف العمل وبطله ومخرجه.