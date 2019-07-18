القبض على 3 نساء كمبوديات بتهم الاتجار بالبشر عبر ” تأجير الأرحام “

كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:44 مساءً - ذكرت وسائل إعلام كمبودية اليوم الخميس عن توجيه محكمة في كمبوديا تهمة الاتجار بالبشر لـ 3 سيدات بسبب تأجير أرحامهن لحمل أطفال لمواطنين أجانب .

وذلك بعدما ألقي القبض عليهن في فيتنام وتسليمهن إلى السلطات الكمبودية وتم احتجازهم في سجن بري سار في بنوم بنه .

وصرح متحدث بإسم المحكمة المحلية في ” بنوم بنه ” بأن اثنين من النساء كانتا حاملتان والثالثة أنجبت بالفعل .. وجميعهن في أوائل الثلاثينيات من العمر .

وبموجب قانون مكافحة الإتجار بالبشر في كمبوديا اتهمت المحكمة أمس الأربعاء النساء ببيع أو شراء أو تبادل شخص لنقله عبر الحدود ” القيام بدور الوسيط بين آباء بالتبني ونساء حوامل ” وهو ما تصل عقوبته إلى السجن لـ 6 أشهر وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 250 دولارا .

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وتصل أقصى عقوبة لهذه التهمة إلى السجن 20 سنة .

وجرمت كمبوديا عمليات تأجير الأرحام في عام 2016 ومنذ ذلك الحين تم إلقاء القبض على العشرات من النساء اللائي يعملن كأمهات بديلة وأشخاص يديرون عمليات تأجير الأرحام غير المشروعة بتهم الاتجار بالبشر .