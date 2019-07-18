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كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 02:44 مساءً - نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية واقعة حدثت بأحد شوارع بلدة إيفانوفو في ضواحي موسكو حيث تفاجأ الناس وسائقو السيارات المتواجدة بأحد الشوارع بنمر يركض وسط السيارات ويتبعه رجلا يحاول إيقافه .
وبدأت الواقعة عندما قفز النمر من سيارة مالكه المكشوفة وبقي خارج السيارة ثم اندفع بعيدا عن مالكه الذي أفلت زمامه وركض النمر بين السيارات في وجود أطفال بالمكان .
حتى تمكن صاحب النمر من اللحاق به وإمساكه من المقود الخاص به وحدث ذلك في منتصف الطريق .
في ظل دهشة الجميع والذي اعتقد البعض منهم أن الأمرما هو إلا مجرد حيلة دعائية لسيرك بالمدينة .
كانت هذه تفاصيل خبر نمر يهرب من صاحبه وسط شوارع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.