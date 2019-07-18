ماريتا الحلاني تُشارك والدها بهدية للجزائر

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني والدها الفنان عاصي بتقديم هدية للجزائر لمناسبة عيد استقلال الجزائر الـ 57. وذلك عبر أغنية بعنوان "لبيكي يا جزائر" طُرحَت عبر قناة "روتانا" الرسمية على YouTube.

يُذكر أن الأغنية تأتي بمثابة نشيد وطني. وهي من كلمات مضر شغالة، ألحان فاروق الجزائري، وتوزيع خليل أبو عبيد.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.