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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة سيرين عبد النور لبرنامجها "ديفا" الذي ستقدمه عبر قناة "MBC" ويأتي في سياق ورشة عمل جديدة للقناة عبر استقبال البرامج وإنتاجها.

وبحسب المعلومات، فقد بدأت "عبد النور" بورشة عمل البرنامج في بيروت وربما سيبصر النور مع نهاية هذا الصيف.

يُذكر أنها استغربت التحليلات المختلفة حول برنامجها ومضمونه، وغرّدت منذ أيام مشيرةً إلى أن التفاصيل الصحيحة ستُكشف قريباً وكل ما يتم تداوله غير صحيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تبدأ ورشة برنامجها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.