شاهد مى عمر برفقة زوجها محمد سامى فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة مى عمر إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى برفقة زوجها المخرج محمد سامى وأولادهما. ونشرت مى على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة زوجها محمد سامى فى حالة من البهجة والحب على أحد الشواطئ، حيث حرصت مى على مداعبته. Advertisements يذكر أن آخر أعمال مى كان مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وهادى الجيار وكريم عفيفى وإدوارد وهبة مجدى.

مى عمر ومحمد سامى

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