شكرا لقرائتكم خبر عن صور مفصلة من البوستر الدعائى لـ"الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب أحمد مراد عن صور مفصلة عالية الجودة من البوستر الدعائى لفيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، الذى صممه وليد الشيشينى، حيث تم تفصيل البوستر لـ12 صورة أظهرت الأبطال المتواجدين عليه بشكل مكثف بعدما تم طرح البوستر وظهروا فى صورة واحدة.



الفيل الأزرق الفيل الأزرق

ويطرح "الفيل الأزرق 2" فى جميع دور العرض بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو ليكون أول أفلام موسم عيد الأضحى بالسينمات، وشهدت الأيام الماضية حالة من الترقب الجماهيرى لطرح الفيلم خاصة بعد طرح البرومو الرسمى الذى أبهرهم وتخطت مشاهداته 15 مليون عبر موقع فيس بوك.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".



نيللى كريم واياد نصار نيللى كريم واياد نصار



من بوستر الفيل الازرق من بوستر الفيل الازرق



تارا عماد تارا عماد

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صورة من بوستر الفيل الازرق صورة من بوستر الفيل الازرق



شيرين رضا شيرين رضا



شيرين رضا وهند صبرى شيرين رضا وهند صبرى



كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز



كريم عبد العزيز من البوستر كريم عبد العزيز من البوستر



نيللى كريم نيللى كريم



شيرين رضا شيرين رضا