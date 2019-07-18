- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم خبر عن صور مفصلة من البوستر الدعائى لـ"الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الكاتب أحمد مراد عن صور مفصلة عالية الجودة من البوستر الدعائى لفيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، الذى صممه وليد الشيشينى، حيث تم تفصيل البوستر لـ12 صورة أظهرت الأبطال المتواجدين عليه بشكل مكثف بعدما تم طرح البوستر وظهروا فى صورة واحدة.
الفيل الأزرق
ويطرح "الفيل الأزرق 2" فى جميع دور العرض بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو ليكون أول أفلام موسم عيد الأضحى بالسينمات، وشهدت الأيام الماضية حالة من الترقب الجماهيرى لطرح الفيلم خاصة بعد طرح البرومو الرسمى الذى أبهرهم وتخطت مشاهداته 15 مليون عبر موقع فيس بوك.
الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلم".
نيللى كريم واياد نصار
من بوستر الفيل الازرق
تارا عماد
صورة من بوستر الفيل الازرق
شيرين رضا
شيرين رضا وهند صبرى
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز من البوستر
نيللى كريم
شيرين رضا
كريم عبد العزيز ونيللى كريم
كانت هذه تفاصيل خبر صور مفصلة من البوستر الدعائى لـ"الفيل الأزرق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.