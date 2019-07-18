شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم الفن يحثون الجماهير على حضور نهائى امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "سينرجى" عن برومو تشجيعى للجماهير المصرية لحثهم على حضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام غداً، الجمعة، بين منتخبى الجزائر والسنغال، وذلك لاستكمال الشكل الرائع الذى ظهر عليه تنظيم البطولة والإشادات الكبيرة التى حظيت بها مصر من كل أنحاء العالم.

وشارك عدد من نجوم الفن فى دعوة الجماهير لحضور مباراة نهائى أمم أفريقيا من أجل مصر، وذلك رغم خروج المنتخب الوطنى من الدور الـ16، إلا أن البطولة لم تنته ولابد من دعم الجماهير للبلد فى آخر أيام الكان 2019.

وأبرز النجوم الذين شاركوا فى البرومو، أمير كرارة، ومصطفى شعبان، وأحمد فهمى، وأحمد صلاح حسنى، ومصطفى خاطر، وأشرف عبد الباقى، الجماهير بكلمات مؤثرة لحسهم على حضور المباراة النهائية والاحتفال مع المنتخبين الجزائرى والسنغالى، من أجل إعلاء اسم مصر أمام العالم وخروج المباراة النهائية على أكمل وجه.