شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" تمنع التعامل مع حمو بيكا والعفريت والصواريخ وحنجرة وكثبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر، منع التعامل مع كل من (حمو بيكا، والعفريت، وفرقة الصواريخ، وشاكوش، وحنجرة وكثبرة)، وهى فرق وكيانات تدعى امتهانها الموسيقى والغناء.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة- لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن النقابة خاطبت مسئولى محافظة مرسى مطروح بشكل رسمى بمنع أى مطرب أو (دى جى) غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء فى الساحل الشمالي؛ وذلك للحفاظ على الفن فى مصر من الأغراض السيئة.

وأضاف مرتضى أن هناك دخلاء على مهنة الموسيقى والغناء يعملون فى نطاق محافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي، وهم غير مقيدين بسجلات النقابة كأعضاء عاملين أو منتسبين، ولذلك تخشى النقابة أن يكون من بين هؤلاء العناصر من يخفى أغراضا آخرى، لا تمت للفن بصلة وقد تسيء إلى أمن الوطن.