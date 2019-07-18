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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد فان ديزل.. أهم 3 سيارات يمتلكها نجم Fast and the Furious والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم فان ديزل بعيد ميلاده الـ 52 وسط احتفاء من جانب محبيه وجمهوره بعدما تمكن من حفر اسمه وسط أهم نجوم هوليود فى الحقبة الأخيرة بفضل الأفلام الذى قام ببطولتها.
فان ديزل الذى يحظى بمتابعة وجماهيرية كبيرة حول العالم من كل البلدان ويصور حالياً الجزء التاسع من أهم أفلامه التى اشتهر بها من سلسلة أفلام Fast and the Furiousما جعله معشوق محبى السيارات نتعرض فى عيد ميلاده إلى حكاياته مع السيارات وعشقه لها عبر تسليط الضوء على 3 عربات نادرة يمتلكها فى جراجه الخاص.
السيارة الأولى من نوعية بونتيفاك بونفيل من طراز عام 1966 وسعرها 75 ألف دولار.
السيارة الثانية هى دودج كاراجر من طراز عام 1969.
أما السيارة الثالثة فهى بلايموث رود رانر التى تعد من أهم السيارات المحببة لـ فان ديزل والذى يخصها برعاية خاصة ومن طراز عام 1970.
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