شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تغنى وتقدم استعراضات راقصة فى "المتفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سهر الصايغ إجراء البروفات الأخيرة لعرض مسرحية "المتفائل"، التى تقدمها مع الفنان سامح على خشبة المسرح القومى بدءاً من 25 يوليو الجارى، وتقدم سهر فى المسرحية العديد من الاستعراضات الراقصة إضافة إلى غنائها أكثر من أغنية خلال العرض.



المتفائل

مسرحية "المتفائل" تدور في إطار كوميدي غنائي، عن فكرة التفاؤل حول شخص تعرض للكثير من الإحباط في حياته، ويحاول التعامل مع المواقف الصعبة التي يمر بها، وإصراره على النجاح في عمله، ويجسد الدور سامح حسين الذي تربطه أيضا قصة حب مع سهر الصايغ خلال أحداث العرض".

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المسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وبطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، يوسف اسماعيل، أحمد صيام، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامى، أمجد الحجار ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي .



مسرحية المتفائل



سهر الصايغ وسامح حسين