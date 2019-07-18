نوال الكويتية تكشف سبب غيابها عن حفلات "سوق عكاظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن سبب غيابها عن حفلات "سوق عكاظ"، بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت: "الجمهور السعودي الكريم مساء الخير، أعلنت سابقاً عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام، وبلغتني الشركة المنتجة للحفل مؤخراً، أنه تم تغيير الجدول وتقليص الحفلات في المهرجان وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم، وأوعدكم إني أشوفكم قريب".

يذكر أن حفل الفنانة الكويتية كان من المقرر إقامته يوم 24 أغسطس القادم، بمنطقة الطائف.