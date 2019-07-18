محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يحل الفنان حسن الرداد، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج "تخاريف"، يوم السبت المقبل، في تمام الثامنة مساءً، على شاشة (إم بي سي مصر).
ويجد "الرداد" نفسه في ورطة بسبب بعض الأسئلة، ويُفاجأ بما لم يتوقعه، ويقول: "هذا آخر لقاء تلفزيوني سأجريه في حياتي".
ومن جهة أخرى، يؤكد حسن الرداد أن الأحداث والظروف التي مرّ بها في حياته، أنضجته مبكراً، فكبُر قبل أوانه بسبب المسؤولية الكبيرة التي فُرضت عليه قسراً، والتي غيرت نظرته إلى الكثير من الأمور.
وعن علاقته بزوجته، الفنانة إيمي سمير غانم يؤكد "الرداد" حرصه على الصراحة دائماً معها، وعدم لجوئه إلى الكذب، لأن "الصراحة راحة" على حدّ قوله.
كما يكشف الرداد عما سيفعله في حال وضع طاقية الإخفاء على رأسه، وخلال الأسئلة، يفاجئ الرداد مضيفته برفضه تلبية أحد شروط البرنامج، وأخيراً يسمي النجوم والأشخاص الذين يقلّهم معه في ميكروباص حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. حسن الرداد يكشف الأسرار لوفاء الكيلاني في "تخاريف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.