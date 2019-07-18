تكريم سمية الخشاب بمهرجان "هرهورة" بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قررت إدارة مهرجان "هرهورة" للسينما بالمغرب، تكريم الفنانة سمية الخشاب، في الدورة القادمة من المهرجان.
ووجهت "الخشاب" الشكر للمهرجان، عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام وتويتر، قائلة: "شكرًا للقائمين على مهرجان هرهورة للسينما بالمغرب، تكريمي يوم 23 يوليو إن شاء الله".
وتنطلق الدورة القادمة من مهرجان "سينما الشاطئ الهرهورة" يوم 23 يوليو، وتستمر حتى 27 يوليو.
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