تكريم سمية الخشاب بمهرجان "هرهورة" بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان "هرهورة" للسينما بالمغرب، تكريم الفنانة سمية الخشاب، في الدورة القادمة من المهرجان.

ووجهت "الخشاب" الشكر للمهرجان، عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام وتويتر، قائلة: "شكرًا للقائمين على مهرجان هرهورة للسينما بالمغرب، تكريمي يوم 23 يوليو إن شاء الله".

وتنطلق الدورة القادمة من مهرجان "سينما الشاطئ الهرهورة" يوم 23 يوليو، وتستمر حتى 27 يوليو.