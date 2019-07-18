أشهر أبطال ونيس وعمل مساعد مخرج.. معلومات عن الفنان الراحل شوقي طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان شوقي طنطاوي، عن عمر يناهز 66 عاما، ونعاه الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك بكلمات مؤثرة.

الفنان الراحل أحد الأعضاء البارزين، في فرقة الفنان محمد صبحي، فقد ظهر في عدد كبير من أعماله التليفزيونية والمسرحية.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

_ من مواليد 13 مايو 1953.

_ في أواخر الستينات وتحديدا عام 1969، شارك في مسرحية "هاملت" مع الفنان الكبير محمد صبحي، وكان وقتها طالبا في المدرسة الثانوية.

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_ شارك في عدد من المسلسلات الهامة أبرزها "فارس بلا جواد"، "عايش في الغيبوبة"، "ملح الارض"، وغيرها.

_ كذلك شارك في عدد من المسرحيات، أبرزها "وجهة نظر"، "لعبة الست"، "ماما أمريكا".

_ أبرز أدواره "مطاوع فتيس"، الذي قدمه ضمن أحداث مسلسل "يوميات ونيس".

_ عمل مساعد مخرج في عدد من الأعمال هي "يوميات ونيس"، وبرنامج "أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص".

_ آخر أعماله مسرحية "خيبتنا"، مع الفنان محمد صبحي، والتي عرضت العام الماضي، وحققت نجاحا كبيرا.