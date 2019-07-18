درويش فتح مطعمه للفقراء ورمضان تبرع بـ٥ ملايين.. الوجه الآخر لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تظهر بعض المواقف مدى المشاعر الإنسانية التي يتمتع بها بعض الفنانين، وتعكس رغباتهم في تقديم المساعدة لبعض الفئات والأفراد في المجتمع.

آخر هذه المواقف هو قرار الفنان مصطفى درويش بفتح أبواب سلسلة مطاعمه لاستقبال الفقراء والمحتاجين وكبار السن مجانًا لمدة ساعة يوميًا.

قرار "درويش" جاء بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة مسنة تأكل من القمامة، فخرج عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وأعلن عن فتح أبواب مطاعمه ساعة يوميًا للفقراء وكبار السن، رافعًا شعار "الرزق من عند الله والمال مال الله".

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد خصص مبلغًا من كل شيك في المطعم لإيواء كبار السن وتوفير مكان مناسب لهم للعيشة به، فضلاً عن تخصيص 2% لمرضى مستشفى 57357، من قيمة كل شيك.

هناك العديد من الفنانين ممن لهم مواقف إنسانية تحسب لهم بين جمهورهم وتعكس صورتهم، نرصد في السطور التالية أبرزهم:

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان له العديد من المواقف الإنسانية لعل أبرزها تلك التي أعلنت عنها الصفحة الرسمية لمستشفى سرطان الأطفال 57357، وقالت إنه افتتح وحدة علاج متكاملة، وتبرع بقيمة 5 ملايين جنيه باسم والده ووالدته، وحرص على دفع قيمة الوحدة على دفعات منتظمة تبدأ بمليون جنيه.

ثم تبرع بوحدتين للغسيل الكلوى، ووحدتي تنفس صناعي للأطفال لصالح مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية بقيمة 700 ألف جنيه.

وفي حالة إنسانية أخرى، قام "رمضان" بمفاجأة الطفل محمود الذي يعمل سائق "توكتوك"، الذي كان يروي صعوبات حالته وعمله وتأثير الشارع على سلوكه، وقصة تشوه وجهه بسبب انتقام عمته من والده، خلال استضافته في برنامج "تخاريف"، وعرض مقطع فيديو للفنان محمد رمضان عبر فيه عن إعجابه بقوة وصلابة الطفل، وقال إنه سيكون سعيدًا عندما يقابله ويحتضنه عقب عودته لمصر.

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محمد حماقي

قرر الفنان محمد حماقي تلبية رغبة فتاة تمنت حضوره حفل زفافها، وطالبته عبر استغاثة نشرتها على السوشيال ميديا، ولاقت دعم الكثير من الرواد، بأن يحضر زفافها ويكون شاهدًا على عقد القران، وهو ما فعله حماقي بالفعل وحرص على التقاط الصور معها.

شيرين عبدالوهاب

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن إرسال الفنانة شيرين عبدالوهاب مبلغ نصف مليون جنيه نقدًا إلى ستوديو برنامج "كل يوم" الذي كان يقدمه، كما أرسلت "شيكًا" بنصف مليون جنيه لصالح مرضى مستشفى أبوالريش.

سيد رجب

في لفتة إنسانية، حقق الفنان سيد رجب حلم فتاة يتيمة، طالبته بأن يحضر حفل زفافها، نظرًا لتوافق الشبه بينه وبين والدها المتوفي، وبالفعل حرص على حضور حفل زفافها والتقط الصور التذكارية معها ومع عائلتها.