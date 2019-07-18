تراند اليوم : بعد ظهورها بشكل مختلف..حقيقة طلاق أحلام من زوجها رجل الأعمال القطري...



ردّت الفنانة الإماراتية أحلام، على الوسم الذي انتشر بسرعة البرق خلال الساعات الماضية ويحمل اسم ”انفصال أحلام عن زوجها“، بطريقتها الخاصة، وذلك بعد أيام من ظهورها بنيولوك جديد بدت فيه صغيرة ومتناسقة القوام في حين قال البعض أنها خضعت لعملية تجميل.

وبثت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ بصحبة زوجها بطل الرالي ورجل الأعمال القطري مبارك الهاجري.

وسمع في مقطع الفيديو الملحن السعودي ناصر الصالح، وهو يقوم بتدريب نجل أحلام ”فاهد“، على العزف على آلة العود، ولوحظ أثناء المقطع تشجيع أحلام وزوجها مبارك الهاجري، لابنهما ”فاهد“، إذ يبدو أن هناك محاولة منهما لإدخال ابنهما إلى معترك الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

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