تراند اليوم : طليقة وائل كفوري تتوعد بكشف ما يصدم الرأي العام...

أكّد المحامي أشرف الموسوي، بصفته وكيلاً لـ أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري، أنّه بصدد رفع دعوى ضدّ الفنان قد تشكّل مفاجأة صادمة للرأي العام.وقال الموسوي "نحن نحضّر لمجموعة إجراءات قانونية قد يكون بعضها صادماً للرأي العام."، وفقا لمجلة سيدتي.وحول ما إذا كانت الإجراءات تتعلّق بالنزاع على حضانة ابنتي وائل وأنجيلا قال "لا مشكلة حول الحضانة، فقد اتفق الطرفان على صيغة تحفظ حقّ كلٍ منهما بالرؤية والحضانة، وهما متعاونان جداً في هذا الموضوع". وقال إنّ الطفلتين تقيمان مع والدتهما، وأنّ وائل يشاهدهما ساعة يشاء.

ونقلت سيدتي عن مصادر خاصّة، أنّ الشكوى الجديدة ستكون جزائيّة، أمام النيابة العامّة الماليّة على خلفيّة تتعلّق بالنفقات والمصاريف العائدة للبنتين، إذ أنّ وائل تكفّل بنفقة تبلغ 2500 دولار في الشهر لابنتيه، إلا أنّ هذا المبلغ لم يعد يكفي الطفلتين، كما أنّ المصادر أكّدت أنّ دفع المبلغ لا يتمّ في موعده، ما أوقع والدة الطفلتين في مشاكل مالية، خصوصاً أنّها لا تعمل لإعالة ابنتيها.

ونفت المصادر ما أشيع عن أنّ أنجيلا تنوي مقاضاة وائل على خلفيّة تعرّضها للعنف الجسدي، وأكّدت أنّ ثمّة تقارير من الطبيب الشرعي تؤكّد تعرّضها للعنف موجودة لدى محاميتها السابقة، غير أنّ المصادر أشارت إلى أنّ أنجيلا لن تستخدم هذه التقارير لرفع دعوى قضائيّة إكراماً لابنتيها.

وعن الطلاق قالت المصادر إنّه وقع العام الماضي، بعد أن اتفق الطرفان على إنهاء زواجهما الذي عقد مدنياً في قبرص بطريقة ودّية، بسبب المشاكل المتراكمة التي حالت دون استمرار هذا الزواج.

وعن الأسباب التي دفعت وائل إلى إصدار قرار يمنع أنجيلا من التصريح بأي معلومات تتعلّق بحياتهما الخاصّة، قالت المصادر إنّه إجراء استباقي، وإنّ أنجيلا ملتزمة الصمت، ولم تعلن يوماً عن أمورها الخاصّة، بما فيها طلاقها من وائل.

وكانت أنجيلا قد نشرت عبر "إنستا ستوري" بعد صدور الحكم تعليقاً جاء فيه "العدل أساس الملك.. ولكل ظالم كبوة... والقصاص في السماء وما توعدون".

إذاً أنجيلا بشارة ممنوعة من التصريح بحكم قضائي، ومحاميها يستعد لرفع دعوى يقول إنّها ستكون بمثابة صدمة للرأي العام، ووائل لا يزال يلتزم الصمت، فهل تنتهي الأمور بطريقة حبيّة قبل أن تصل إلى القضاء وتصبح حياة الفنان الذي آثر منذ انطلاقه في عالم الفن أن تكون بمنأى عن الإعلام، تصبح بمتناول الجميع؟