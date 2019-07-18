كارول سماحة تشارك في مهرجان "إهمج" اللبناني

أعلنت الفنانة كارول سماحها عن حفلها الغنائي، ضمن فعاليات مهرجان إهمج اللبناني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت كارول على اشتراكها في المهرجان قائلة: "إلى جمهوري وأحبائي، سأحيي حفلًا فريدًا من نوعه يوم الجمعة 16 أغسطس في مهرجان إهمج.
يذكر أن المهرجان تقام فعالياته يوم الخميس 15 أغسطس، وتفتتحه الفنانة يارا، وتستمر فعالياته حتى يوم الأحد 18 أغسطس، إضافة إلى حفلين غنائيين للفنان ناصيف زيتون، والفنان معين شريف.
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